Руководство ЛНР не допустит миротворцев ООН на свои границы

В ЛНР прокомментировали инициативу Госдепа США разместить миротворцев ООН на границе России и Украины.

В интервью RT исполняющий обязанности министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что не видит необходимости в нахождении миротворцев ООН на территории ЛНР, в частности на границе России и Украины: «На нашей границе с Россией контингента (миротворцев ООН. — RT) не будет. У нас на этой границе проблем нет. Соответственно, там миротворцы не нужны».

Временный глава ведомства посоветовал представителям Госдепа США вместо подобных инициатив заняться изучением географии: «Я предлагаю им рассмотреть возможность размещения миротворцев на границе Австрии с Австралией. Заодно и географию выучат».

Напомним, что ранее официальный представитель Государственного департамента США Хезер Науэрт подчеркнула необходимость нахождения миротворцев ООН на русско-украинской границе и в Украине в целом.