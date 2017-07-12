РФ обвинила США в передаче данных террористам в Сирии

Минобороны РФ обвинило американских военных в передаче террористам важной информации.

19 сентября боевики «Джебхат ан-Нусры» (террористическая группировка, признанная экстремистской и запрещённая в РФ) перешли в наступление в провинции Идлиб. Как сообщили в Минобороны РФ, 29 российских военных полицейских оказались блокированы, они в течение нескольких часов отбивали атаки террористов.

Командующий российской группировкой войск в Сирии, генерал Сергей Суровикин сформировал специальную группу из представителей Сил специальных операций, военной полиции, сирийского спецназа и выходцев с Северного Кавказа. Эта группа прорвала кольцо окружения и освободила военных из блокады.

20 сентября начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Сергей Рудской заявил, что наступление террористов инициировали спецслужбы США, чтобы «остановить успешно развивающееся наступление правительственных войск к востоку от Дейр-эз-Зора».

21 сентября источник «Коммерсанта» сообщил, что Минобороны подозревает американскую сторону в передаче «весьма деликатной информации» о расположении сирийских и российских войск в Идлибе. Эта информация якобы просочилась от одной группировки, причисляющей себя к умеренной оппозиции. США все обвинения отвергают.

«Оттуда данные либо утекли к исламистам, либо же их передали сознательно. Нам ни от одного из вариантов легче не становится», — сказал собеседник газеты. По его словам, резкие заявления Сергея Рудского «и вполовину не отражают реакции высшего руководства ведомства».

Министр обороны Сергей Шойгу отменил визит в Белоруссию из-за ситуации в Идлибе.