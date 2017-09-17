Реформы экономики и госслужбы готовят для предвыборной кампании Путина

Источники сообщили о подготовке пакета реформ для перевыборной кампании президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на источник, близкий к Кремлю, для выдвижения Владимира Путина на четвертый срок готовят пакет реформ, который затрагивает сразу несколько сфер: образование, здравоохранение, борьбу с коррупцией, судебную систему, госслужбу и экономику.

Отмечается, что подготовкой реформ в сфере экономики занимается помощник президента Андрей Белоусов, свое мнение о них высказали экс-министр финансов Алексей Кудрин и уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов.

Источник издания добавил, что в пакете также могут присутствовать реформы, затрагивающие усиление позиций России в мире.

«Во власти уже идет дискуссия о возможной партийной реформе и реформе муниципального фильтра для губернаторских выборов. Впрочем, эти изменения, вероятнее всего, будут внедряться уже после президентских выборов в марте 2018 года», — отмечает издание.