Путин остался доволен голосовым помощником "Алисой"

В четверг, 21 сентября, президент РФ Владимир Путин посетил офис компании «Яндекс» в Москве.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что посещение компании «Яндекс» назвали частью создания имиджа Владимира Путина перед выборами в 2018 году.

Как сообщает «Интерфакс», Путин в офисе компании пообщался с голосовым помощником «Алисой». Сначала президент спросил, не обижают ли «Алису» в «Яндексе».

«Окей, учту», — ответила «Алиса».

Путин также поинтересовался, как поисковик себя чувствует. «Алиса» ответила, что «фотографии котиков в "Яндексе", ничего лучше котиков нет, надеюсь, у вас тоже все хорошо», — сказал поисковик.

Как отмечает агентство, Путин остался доволен демонстрация, хотя, по его мнению, «на вопрос, обижают или нет, она уклонилась от ответа».

В «Яндексе» рассказали Путину, что сначала «накачали» «Алису» русской литературой и она стала депрессивной, а после подключили ее к твиттеру и она стала говорить как подросток.