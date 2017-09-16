Путин назвал самое важное для него человеческое качество

Глава РФ Владимир Путин заявил, что самым главным качеством человека он считает надёжность.

«Самое главное для меня — это надёжность; одна из важнейших характеристик надёжности — это умение исполнять то, о чём договаривались, держать слово», — цитирует РЕН ТВ Владимира Путина, который дал интервью журналистке из Киргизии.

Путин отметил, что киргизский лидер Алмазбек Атамбаев держит своё слово, хотя с ним сложно договариваться. По его словам, благодаря надёжности Атамбаева Киргизия завоевала доверие на внешнеполитической арене и вошла в Евразийский экономический союз.

15 октября в Киргизии состоятся президентские выборы. Изначально на президентский пост претендовали 59 человек, но потом девять из них отозвали свои кандидатуры, а 26 политиков отстранили из-за нарушения избирательного законодательства или несоответствия его требованиям.