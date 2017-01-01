Путин и Макрон в телефонном разговоре осудили действия КНДР

Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону ситуацию вокруг ракетных испытаний Северной Кореи.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Южная Корея ответила на запуск ракеты КНДР испытаниями собственных баллистических снарядов.

Как сообщает РИА «Новости», в ходе телефонного разговора лидеры России и Франции осудили провокационные действия Северной Кореи.

«В контексте ситуации на Корейском полуострове лидеры решительно осудили провокационные действия КНДР, грубо нарушающие требования соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН», — приводит агентство сообщение пресс-службы Кремля.

Кроме того, президент РФ Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон заявили о недопустимости дальнейшего усиления напряженности на Корейском полуострове. По словам двух лидеров, урегулировать сложившийся конфликт можно лишь путем прямых переговоров.