Президент Литвы Грибаускайте раскритиковала военные учения "Запад-2017"

Президент Литвы Даля Грибаускайте обратилась к генсеку ООН, назвав учения «Запад-2017» агрессивными и захватническими.

Слова главы прибалтийского государства приводит ее пресс-служба. Грибаускайте в обращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гуттерешу отметила, что Россия и Белоруссия скрывают масштабы учений, которые имеют агрессивный и захватнический характер.

Президент Грибаускайте считает, что ООН недостаточно реагирует на нарушения международных прав в этом вопросе. Мнение главы Литвы поддержали в Украине и некоторых странах-членах НАТО.

Напомним, что военные маневры «Запад-2017» проходят на территории Белоруссии. В учениях также принимает участие Россия. Ранее в Пентагоне отметили, что страны-участницы этих мероприятий в достаточной мере обеспечили прозрачность учений.