Правительство перераспределит средства, выделяемые для помощи Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия не будет сокращать средства для помощи народу Донбасса.

В интервью ТАСС Песков рассказал, что в планы руководства страны не входит и не входил отказ от гуманитарной поддержки некоторых регионов, в том числе и Донбасса, в пользу проектов в Крыму и Калининграде: «Речи о том, чтобы Россия отказалась от гуманитарной помощи жителям Донбасса, идти не может, не идет и не будет идти. По гуманитарным соображениям Россия продолжит заботиться об этих людях, которые были отторгнуты в результате гражданской войны своей собственной страной».

Дмитрий Песков отметил, что некоторое перераспределение средств идет, но оно не будет нести каких-либо сокращений. Речь идет, как сообщил пресс-секретарь Владимира Путина, не об уменьшении финансирования в пользу других направлений, а об упорядочивании.