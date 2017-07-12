Пост нижегородского главы может занять кандидат из правительства

На место губернатора Нижегородской области претендуют два кандидата из правительства.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что в СМИ появились слухи об отставке губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева. Глава региона слухи опроверг.

Несмотря на это, «Дождь» со ссылкой на источники сообщает о том, что Шанцев покинет пост губернатора в конце нынешнего месяца. На его место, как утверждает телеканал, претендуют два кандидата из правительства: первый замглавы аппарата правительства Максим Акимов и первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин.

Источники отметили, что ни Акимов, ни Никитин не являются выходцами из Нижегородской области, однако их кандидатуры объясняются тем, что регион должен возглавить человек федерального уровня. По данным канала, в области сложился «глубокий межэлитный конфликт», который должен решить человек извне. Собеседники канала добавили, что именно сложившийся конфликт стал причиной отставки Шанцева.