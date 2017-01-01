Подарок Путина подвел Кобзона под налоги

На 80-летие Путин подарил Кобзону картину и бронзового бизона. За них певцу придется платить налог.

Картину «Шахтерская песня» написал художник Александр Зеленский в 1985-м. Добротный соцреализм, но ничего выдающегося.

Известным был другой Александр Зеленский, плакатист и рекламщик (ростовские папиросы «Наша марка», дореволюционная реклама швейных машинок «Зингер» и т.д.), но тот умер еще в 1942-м. Автор же подаренной Кобзону работы родился в 1952-м в Ворошиловграде и умер в 2002-м в Луганске.

– Видимо, на выбор именно этой работы оказал влияние политический замес: сюжет картины, биография художника, который родом с востока Украины, как и Кобзон, – отметил арт-критик Дмитрий Буткевич.

Работа была выставлена на торги на аукционе «Совкома» в марте 2017-го. Ни она сама, ни ее начальная цена – 3000–5000$ (за такую можно было купить рисунки Валентина Серова) не заинтересовали ни одного покупателя. По данным сайта Artinvestment.ru, работа не была продана.

– Мы должны уточнить, – ответили мне в аукционном доме на просьбу рассказать историю приобретения картины администрацией президента для знаменитого певца.

Через пару дней по e-mail пришел такой ответ: «Мы никогда не комментируем покупки наших клиентов и не раскрываем персональные данные покупателей. Картина являлась собственностью нашей галереи и покупалась у нас напрямую после аукциона, это нормальная практика. С родственниками художника у нас нет контакта».

– Работы советских художников – вещь сложная для оценки, – размышляет Буткевич по поводу столь высокой цены за в общем-то ничем не выдающуюся картину. – Конечно, думаю, что красная ей цена 2–3,5 тыс. $. Но вообще-то работа стоит столько, за сколько ее покупают.

Возникает еще один вопрос: может ли депутат Госдумы принимать подарок за полмиллиона (хотя кто знает, за сколько картину в итоге купила АП), если у него юбилей и дар приносит президент? Или должен сдать его, как предписывает закон?

– В данном случае все чисто, – говорит юрист Transparency International Денис Примаков. – Президент подарил Кобзону картину не за действие (или бездействие), а за вклад в культуру. Наверняка подарок оформлен соответствующим указом или распоряжением. И куплен на средства из личного фонда президента. Единственное, Кобзон теперь должен задекларировать подарок и заплатить 13% от его стоимости.

– Что же, певцу чек у президента просить?

– Нет. Оценка может быть приблизительной. Или может быть заказана экспертиза. Государству все равно. Лишь бы налог заплатил.