Параллельный мир абсолютной свободы по Матвиенко

Обозреватель Sobesednik.ru Сергей Ежов – о довольно странном заявлении спикера верхней палаты Валентины Матвиенко.

Парламент не принял ни одного закона, который бы ограничивал свободу россиян. С таким утверждением выступила спикер Совета Федерации. По словам Валентины Матвиенко, качество работы сенаторов растет, а граждане им доверяют.

Глава верхней палаты нарисовала идиллическую картинку.

В реальности, параллельной Матвиенко, только за шесть лет, в течение которых она стоит у руля СовФеда, был принят даже не ряд, а караван запретительных и карательных мер.

Хотя наверняка Валентина Ивановна может возразить, что запрет анонимности в мессенджерах и «пакет Яровой» на самом деле предоставляют гражданам свободу. Свободу от сомнений, контролируют ли власти наши переписки и переговоры. Можно быть уверенными: контролируют.

Ужесточение же наказаний за митинги и прочие вольнодумства освобождают россиян от выбора, стоит ли как-то проявлять недовольство. От выбора правильной религии, партии и ориентации. Депутаты и сенаторы скинули с нас цепи мучительных сомнений.

Хотя законы здесь даже и не нужны. Забредшую не туда наивную душу всегда может подправить «человек спортивного телосложения» с металлической трубой. Именно такой страж суверенной демократии на минувшей неделе нанес пару ударов по затылку Николаю Ляскину – руководителю столичного штаба Навального.

Если отбросить шутки, то Матвиенко, конечно, права. Парламент действительно не принял ни одного закона. Потому что фактически все они пишутся в Кремле. СовФед же, несмотря даже на появление в нем редких оппозиционных членов, остается отстойником для списанных в утиль экс-губернаторов.