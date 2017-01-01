Оппозиционер Илья Яшин сообщил о возвращении ему 450 тысяч рублей

Следственный комитет РФ вернул Илье Яшину деньги, конфискованные у оппозиционера пять лет назад.

В 2013 году Sobesednik.ru писал о том, что Мосгорсуд отказался обязать следствие вернуть Илье Яшину деньги, изъятые у него при обыске в рамках «Болотного дела».

Теперь, как сообщает сам Яшин на своей странице в Facebook, конфискованные 450 тысяч рублей были возвращены.

«Наконец, благодаря удивительному упорству адвоката Vadim Prokhorov, стена дала трещину, и очередной суд мы выиграли. В мае этого года судья сказала, что не отдавать человеку деньги пять лет без обвинений — это даже для нашей системы перебор. Обязала вернуть всю сумму в течение месяца», — пишет активист движения «Солидарность».

По замечанию Яшина, на лояльность СК могли повлиять прошедшие муниципальные выборы, на которых победу одержали оппозиционные кандидаты.