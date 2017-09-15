Нино Бурджанадзе видит корни ЦРУ в деятельности Михаила Саакашвили

Грузинский политик Нино Бурджанадзе считает, что Саакашвили действует в рамках «плана ЦРУ», направленного против РФ.

В интервью «Независимой газете» политик заявила, что российские СМИ допускают большую ошибку, уделяя его деятельности большое внимание, так как экс-глава Грузии якобы работает в интересах «крупного проекта ЦРУ»: «Цель проекта — создать России серьезные проблемы в 2018 году, который важен для России двумя крупнейшими событиями. Многие горят желанием отобрать у России чемпионат мира по футболу и оказать воздействие на выборы президента РФ».

Нино Бурджанадзе отметила, что бывший губернатор Одесской области Украины пытается создать вокруг себя много шума, который привлечет внимание СМИ: «Сам Саакашвили, думаю, прекрасно понимает, что ему надо идти до конца. Подобный подход только повышает его популярность, а он сам будет работать против Путина, против России. Пиар-активность ему помогает».

Однако указывать на источники высказанной информации, которые могли бы доказать ее достоверность, Бурджанадзе не стала.