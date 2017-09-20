Николая Ляскина заподозрили в инсценировке нападения на себя

Николай Ляскин отправился в полицию после сообщения о том, что он якобы инсценировал нападение на самого себя.

Как писал Sobesednik.ru, на главу московского штаба Алексея Навального Николая Ляскина напали 15 сентября. Неизвестный ударил оппозиционера сзади по голове и плечу металлической трубой, обёрнутой газетой. Ляскин получил черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту хулиганства возбудили уголовное дело.

20 сентября на сайте столичного МВД появилось сообщение о расследовании дела по факту нападения на соратника Алексея Навального. На допросе задержанный по подозрению в преступлении заявил, что он познакомился с Ляскиным, когда пришёл к нему в штаб с целью устроиться волонтёром и заработать денег.

«Задержанный также пояснил, что лично общался с пострадавшим около часа. В ходе указанного разговора мужчина рассказал пострадавшему о желании заработать, на что последний предложил ему инсценировать за вознаграждение нападение на двух человек, одним из которых был сам пострадавший», – сообщили в полиции.

По данным МВД, Ляскин пообещал задержанному 150 тысяч рублей за участие в инсценировке и дал ему 10 тысяч рублей в качестве задатка.

В разговоре с «Медиазоной» Николай Ляскин назвал эту информацию «лютым адом». «Мы с адвокатом сейчас поедем в ОВД. Мне даже человека [задержанного] не показывали вчера, то есть никакого опознания не было. Совсем кошмар», – заявил оппозиционер.