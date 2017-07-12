Нефтедоллары – народу: депутаты предлагают по 10 тысяч каждому

В Думе предлагают делиться с россиянами доходом от продажи нефти. Правительство против.

Группа депутатов от КПРФ внесла в Госдуму законопроект, предусматривающий выплаты россиянам от доходов с добычи полезных ископаемых. Правительство РФ, ознакомившись с предложением парламентариев, выдало отрицательный отзыв. Сославшись на то, что гражданам и так выплачиваются пенсии, пособия и прочая социалка, в том числе с тех самых нефтяных доходов.

– Другого, собственно, мы и не ожидали, – поделилась с Sobesednik.ru одна из авторов законопроекта, депутат ГД Тамара Плетнева. – Притом что мы и не предлагали выплаты всем без исключения: в законопроекте речь идет в основном о малоимущих и тех, кто мало зарабатывает. Да и выплат тех получалось всего по 10 тысяч. Но эту тему, как мы считаем, необходимо поднимать.

Согласно законопроекту, за первый финансовый год государство распределяет 20% доходов федерального бюджета от платежей, включая налоги и сборы, поступивших с добычи полезных ископаемых от недропользователей. И за каждый последующий год распределяется на 2% доходов больше, чем за предыдущий. Право на эти доходы, по документу, имеют не все, а люди, проработавшие в текущем финансовом году не менее девяти месяцев с занесением их в трудовой стаж, а также люди, состоявшие на учете в центре занятости, но не получавшие пособие по безработице. И еще пенсионеры, имеющие «не менее пяти лет трудового стажа».

– Мы, конечно, и далее будем продвигать нашу инициативу, – пообещала Тамара Плетнева. – Однако лежать этот законопроект будет еще очень долго.

Опыт выплаты «недропользовательских» денег гражданам имеется в ряде зарубежных стран. Например, в Кувейте, каждый житель которого с рождения до 26 лет получает пособие в размере $200. Далее выплаты растут. Молодые семьи, например, получают в подарок от государства $250 тысяч. А в Катаре можно вообще не работать, поскольку государство и так выплачивает порядка 2 тысяч «нефтяных» долларов в месяц. Нечто подобное практикуется в Норвегии и на Аляске.