Напавших на соратника Навального в Москве будет искать МВД

Уголовное дело возбудили после нападения на лидера московского штаба Алексея Навального.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Навальный обвинил спецслужбы в слежке за ним.

Как передает «Интерфакс», полиция возбудила уголовное дело по статье «Хулиганство» после нападения на оппозиционера Николая Ляскина. Инцидент произошел 15 сентября на улице Гиляровского в Мещанском районе ЦАО Москвы.

Ляскину были нанесены телесные повреждения. Ему понадобилась помощь врачей. По словам самого лидера московского штаба Навального, неизвестные ударили его обрезком трубы сзади.

Сейчас все детали происшествия уточняются.