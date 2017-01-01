На Кубани вернули политинформацию в школах

В Туапсе школьников заставляют смотреть телепропаганду «Первого канала». Sobesednik.ru выяснил подробности.

«Дочка пришла из школы и говорит, что теперь их обязали смотреть новости на «Первом» по воскресеньям и в понедельник рассказывать в классе» – с этого твита отца одной из учениц туапсинской школы №5 разгорелся скандал.

Информационная пятиминутка – по выложенному на сайте школы расписанию – проводится по понедельникам на первом уроке с 8:00 до 8:05. Это расписание утверждено директором, депутатом Туапсинского горсовета от ЕР Игорем Иванниковым.

Пятиминутка – идея краевого минобразования, и школа №5 не единственная, где учеников обязали смотреть «Первый канал». В ведомстве считают: для патриотического воспитания ничего лучше не придумаешь.

Впрочем, как рассказал нам ученик 11-го класса упомянутой школы Юрий Тарасенко, конкретно «Первый канал» его класс никто смотреть не заставлял. Сказали, что можно использовать любые источники – бумажные СМИ и интернет, тематика – по интересам.

– Нам это не очень понравилось, – поделился старшеклассник. – В 11-м классе человек выматывается сильно, и даже 5 минут лишнего времени (из-за пятиминуток расписание сдвигается), проведенного в школе, действует на нервы. Да и потом, мы в интернете и так все новости разбираем и обсуждаем.

По словам Юрия, пока пятиминутка была только в первый день учебы. Проходила она без затей – «быстренько прочитали новости, и все».

– Но поскольку мы об этом не были уведомлены заранее, то новости начала рассказывать учительница, – пояснил Юрий. – Она рассказала о наводнении в Уфе, а потом одноклассник вспомнил о конфликте между КНДР и США. Вспомнили историю с водородной бомбой, и остаток пятиминутки учительница рассказывала, что такое водородная бомба, и сравнивала ее с атомной, сброшенной на Хиросиму. Когда подойдет моя очередь готовить доклад, хочу рассказать о чем-то добром, а искать буду в «Яндекс.Новости». Если честно, всегда нравился «Коммерсант», но я стараюсь читать несколько ресурсов сразу и уже тогда формировать свое мнение.

А тем временем г-н Иванников объявил: в его школе пятиминутки отменены. И на этот раз это действительно оказалось его личной инициативой. А краевой минобраз свои рекомендации пока отзывать не намерен.