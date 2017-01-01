На ГА ООН Трамп пофилософствует о национализме и суверенитете

Сотрудник Белого дома заявил, что на Генассамблее ООН 19 сентября Дональд Трамп изложит свои воззрения на внешнюю политику.

Ранее Sobesednik.ru писал, что американский президент Дональд Трамп после известий о теракте в лондонском метро призвал мировое сообщество отключить интернет, чтобы помешать боевикам вербовать сообщников.

Как передает The Wall Street Journal, свои воззрения на мировой порядок Трамп изложит и на Генассамблее ООН, которая состоится 19 сентября. Основываясь на словах высокопоставленного сотрудника Белого дома, издание сообщает, что выступление лидера США будет посвящено рассуждению о национализме и суверенитете.

Кроме того, американский президент затронет вопросы распределения финансового бремени и сотрудничества между государствами по вопросам борьбы с терроризмом, ядерной и военной угрозы, а также КНДР.

В Белом доме будущую речь Трампа, основанную на принципе «Америка в первую очередь», назвали «философской».