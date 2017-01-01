Мать девочки без рук позвали в ГД после скандала с Лебедевым

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев предложил Эльмире Кнутсен стать думским экспертом.

Ранее Sobesednik.ru писал о скандале, который возник после заявления зампредседателя Госдумы Игоря Лебедева о том, что жизнь детей-инвалидов – это мучение. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет», – задался вопросом сын лидера ЛДПР Владимира Жириновского, посмотрев видео, на котором приёмная дочь Эльмиры Кнутсен пытается есть без рук.

На сайте ЛДПР сообщается, что 15 сентября Игорь Лебедев встретился с Эльмирой Кнутсен в здании Госдумы. Парламентарий извинился перед женщиной, поблагодарил её за сдержанную реакцию на скандал и предложил ей сотрудничать в качестве эксперта по вопросам, связанным с инвалидами в РФ.

Кнутсен приняла предложение Лебедева и передала ему список просьб от родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

«Речь, в частности, шла о функциях соцработников, о протезировании, о компенсациях для опекунов и родителей детей-инвалидов. Также Эльмира Кнутсен вспомнила о пандусе для колясок, который ей не позволяют построить соседи (поскольку пандус займёт одно парковочное место): "Мой сосед видит меня с четырьмя детьми на улице и говорит в лицо, что пандуса здесь не будет, ходи через соседний подъезд!"» – говорится на сайте партии.