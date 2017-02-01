Мадуро признался, что видит Сталина в собственном отражении

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отметил внешнее сходство между собой и Иосифом Сталиным.

По словам Мадуро, он согласен с теми, кто называет его внешне похожим на советсткого диктатора.

«В мире есть люди, которые считают меня Сталиным Карибского региона, и я похож. Посмотрите на профиль, я смотрюсь в зеркало и, мне кажется, я похож на Сталина», — заявил Мадуро в эфире воскресной передачи на канале VTV.

Однако президент уточнил, что это сходство распространяется на его внешность, но не на политику. По мнению лидера Венесуэлы, многие критикующие его мировые лидеры поступают гораздо более жёстко. В качестве примера Мадуро привел председателя правительства Испании Мариано Рахоя, отправившего в Каталонию полицию для задержания 700 мэров.

«Кто действует как диктатор? Мадуро, который позволяет оппозиции провести плебисцит, или Рахой, который не хочет, чтобы Каталония могла высказаться?» — отметил лидер Венесуэлы.