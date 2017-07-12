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Лукашенко пошутил о попадании боевого снаряда в Путина

Политика

Ушаков Олег 17:50, 20 сентября 2017

Глава Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему он не наблюдал за учениями «Запад-2017» вместе с лидером РФ.  

Ранее Sobesednik.ru писал, что Владимир Путин посетил российско-белорусские учения 18 сентября, а Александр Лукашенко – спустя два дня. При этом политики побывали на разных полигонах. Политолог Степан Сулакшин высказал мнение, что напряжённые отношения между политиками помешали им совместно насладиться военными манёврами.  

Александр Лукашенко заявил, что изначально они с Владимиром Путиным собирались прибыть на белорусский полигон, однако планы изменились. «Но потом решили, что Путин [будет] на севере, в Ленинградской области, а я – в центре. Я рад, что мне доверили основную площадку учений», – цитирует белорусского лидера портал Tut.by.  

Лукашенко не уточнил, из-за чего политики приняли такое решение, но порадовал журналистов шуткой: «Если снаряд в одно место – двоих сразу не станет».    

 

 

Теги: Путин Белоруссия

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