Леонид Радзиховский: Деятели искусств и сакральная когорта

Колумнист Sobesednik.ru Леонид Радзиховский – о неправовых нравах в российской правовой системе.

21 сентября состоится заседание суда, где должны вынести приговор экс-замминистра культуры Григорию Пирумову, фигуранту громкого «дела реставраторов». Минкульт выставил ему дополнительный иск по ущербу в 160 млн руб. И вот накануне процесса этот иск отзывается. С формулировкой – мол, он все уже возместил. А двое других фигурантов этого дела уже получили приговоры – и все условные. Не удивлюсь, если и Пирумова осудят условно.

У нас есть два кодекса: Уголовно-процессуальный и административно-понятийный, назовем его так. Потому что каждый человек связан с неким понятием. Вот Сечин – это просто понятие, можно сказать, должность такая. Если же речь идет о других, то у них должность уже не в фамилии, а в их месте в штатном расписании. Министр культуры – это одно, министр обороны – совсем другое. Министр иностранных дел – третье. Директор ФСБ – четвертое. Генпрокурор, кстати, – это пятое. Вот я не помню ни одного случая, чтобы крупного прокурора судили. Значит, или у нас прокуратура стала окончательно безгрешной, или в «понятийном» кодексе им отведено такое место: этих людей не судят.

Кстати, не могу даже вообразить, чтобы, допустим, замдиректора ФСБ вообще под суд отдали. Или замминистра внутренних дел. Или замминистра иностранных дел. Или замминистра обороны… Покушение на этих лиц – это покушение на сакральные ценности, они вне суда.

Дальше идут экономические министерства. Чиновников, которые работают там, теоретически судить можно. Пойти по делу может и замминистра, может, как мы теперь узнали, и министр. Но думаю, что Улюкаев все-таки получит условный срок.

Деятели искусств тоже считают, что они входят в сакральную когорту. Но это вопрос спорный. Хотя, думаю, Серебренников получит такой же условный срок или (если срок будет реальным) Путин его помилует. Потому что держать Серебренникова в тюрьме – себе дороже. В общем, деятели искусств с трудом, но добиваются и, думаю, добьются для себя статуса, скажем, уровня Минэкономики.