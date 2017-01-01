Комитеты ГД изменят состав и названия для качественной работы

В работах комитетов Госдумы произойдут изменения из-за запросов избирателей.

Во вторник, 19 сентября, глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова в разговоре с «Парламентской газетой» рассказала о том, что из-за претензий граждан в работе некоторых комитетов нижней палаты произойдут структурные изменения.

Так, одна из главных задач, поставленная парламентариями, — развитие парламентского контроля. «Такая задача появилась не случайно, это отклик на запросы избирателей», — сказала Севастьянова.

Депутат добавила, что парламентарии также решили более качественно выстроить работу Госдумы, что повлекло за собой структурные изменения в комитетах.

Например, комитету по регламенту решили передать вопросы парламентского контроля, контроля за выполнением решений и постановлений Госдумы, а также взаимодействия со Счетной палатой. «Такое изменение в работе комитета влечет за собой и изменение его состава», — сказала Севастьянова. Она добавила, что комитет также поменяет название.

Кроме того, как пишут российские СМИ, депутаты сократили свой рабочий день в пятницу. Теперь парламентарии будут работать по пятницам до 15:00, а после у них будет возможность уехать для работы в избирательных кругах.