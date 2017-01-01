КНДР пойдет по пути достижения баланса ядерных сил с США

Глава Северной Кореи заявил о том, что создание ядерных сил КНДР близится к завершению.

Ранее Sobesednik.ru писал, что Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили ситуацию вокруг ракетных испытаний в Северной Корее.

Как пишет РИА «Новости», ссылаясь на информационное агентство Рёнхап, Ким Чен Ын рассказал, что цель создания ядерных северокорейских сил почти завершена. КНДР собирается достичь баланса сил с Америкой и заставить США отказаться от силового решения кризиса.

Ким Чен Ын добавил, что КНДР не откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия, пока не будет создано такое оружие, которое могло бы нанести ответный удар по США.