Иранского "отца всех бомб" погрузили на российский самолёт

Иран объявил о создании десятитонной неядерной бомбы, которую можно сбросить с самолётов РФ.

«Организация оборонной промышленности по поручению Военно-космических сил изготовила бомбу весом приблизительно 10 тонн, которую возможно сбросить с самолётов "Ильюшина"», — заявил командующий Военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир-Али Хаджизаде.

Таким образом Хаджизаде прокомментировал своё заявление о том, что «если у США есть "мать всех бомб", то у Ирана есть "отец бомб"». По его словам, иранская бомба обладает весьма большой разрушительной силой.

Ранее, как напоминает РИА «Новости», США применили против террористов в Афганистане девятитонный фугасный снаряд, который стал самым мощным неядерным боеприпасом, использованным США. Эту бомбу окрестили «матерью всех бомб».