Хиллари Клинтон не исключила пересмотра итогов выборов президента США

Хиллари Клинтон, уступившая Дональду Трампу в выборах президента США, оценила возможность пересмотреть итоги голосования.

В эфире Национального общественного радио США бывшая глава Госдепа заявила, что сомневается в наличии на сегодняшний день законного способа пересмотреть результаты выборов: «Я не знаю, есть ли правомерный конституционный путь поступить так».

Однако Хиллари Клинтон заявила, что не исключает варианта пересмотра итогов выборов, если будет доказано вмешательство России в победу Дональда Трампа: «Нет, я бы не исключила [возможность оспорить результаты голосования]».

Позднее она заметила, что ссылалась на мнения экспертов и ученых, а сама Клинтон пока не видит, что в законодательстве США есть подобный механизм.