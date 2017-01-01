He's a real nowhere man – голосуем!

Россияне готовы поддержать даже несуществующего кандидата — если его поддержит Путин.

В августе «Левада-центр» провел занятный электоральный эксперимент — и вот подоспели результаты. Выяснилось, что довольно высокий процент россиян, если обойтись без нелестных эпитетов, готов проголосовать за не существующего в природе кандидата.

Сводка с фронта экспериментального россияноведения: 18% опрошенных оказались готовы поддержать выдуманную «бесчеловечными социологами» кандидатуру. Причем 15% респондентов сделали бы это несмотря на то, что никогда в жизни ничего о ней не слышали. Еще оказалось, что 11% все-таки умудрилось как-то услышать о мифическом кандидате. Что вообще странно: официально процент злоупотребляющих психоактивными веществами в стране значительно ниже. Или в «Леваде» утечки...

Пора, однако, познакомиться с новоявленным кумиром россиян. Это некто Андрей Семенов, которого, по легенде «Левада-Центра», якобы прямо вот сейчас горячо поддерживает действующий гарант Конституции. Сгенерирован в недрах социологической службы с целью посмотреть, как и с какой силой авторитет Путина влияет на электоральные установки россиян. И, похоже, он над ними прямо-таки довлеет, если почти пятая часть готова голосовать без оглядки, а более 10% на этой почве даже слышат голоса. Впрочем, про последних «Левада» выдвигает версию, что они вряд ли сознательно врут — просто дают «социально одобряемый ответ». Что, однако, тоже как бы намекает.

«Бесчеловечные социологи» в ходе эксперимента выяснили еще немало интересного. Например, что у Андрея Семенова все-таки нет шансов против Путина — за него, не смущаясь количеством уже отбытых «как раб на галерах» сроков, намерены проголосовать 60% от желающих участвовать в выборах (48% от всех опрошенных). Геннадию Зюганову отдали предпочтение всего 3% респондентов, а электоральный рейтинг Владимира Жириновского сравнялся с рейтингом Алексея Навального — за них «проголосовали» по 2% «подопытных».

Ранее в «Левада-Центре» так же, в порядке эксперимента, выдумали «Партию молодежи» — которая тоже обогнала по электоральному рейтингу ряд реально существующих партий.