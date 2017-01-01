Госдеп США объявил о новой встрече Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова

Госдеп США объявил, что единственная двусторонняя встреча Тиллерсона во вторник будет с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По информации «РИА», общение между главами дипведомств США и России пройдет «на полях» Генассамблеи ООН. Начнется встреча в 17:00 по местному времени (полночь по Москве).

Предыдущий раз Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон общались в воскресенье. Основными темами разговора стали ситуация в Сирии и ход реализации договоренностей по мирному урегулированию конфликта в Украине. Об этом ранее сообщала официальный представитель МИД России Мария Захарова

Как следует из программы Госдепа США, грядущая встреча Тиллерсона с Лавровым будет единственной двусторонним общением главы дипведомства США во вторник, так как в остальное время он сопровождает президента Дональда Трампа в ходе его мероприятий на генассамблее ООН.