Фото беспилотника сочли доказательством агрессии РФ против Киева

В штабе антитеррористической операции (АТО) на Донбассе сообщили о падении «российского беспилотника».

Пресс-центр штаба АТО опубликовал в Facebook фотографию беспилотника «Орлан-10», который упал в Донецкой области из-за технического сбоя системы. На аппарате, судя по снимкам, имеются надписи на русском языке.

В штабе заявили, что такой аппарат, изготавливаемый в России, применяется на Донбассе для разведки и корректировки огня артиллерии. По мнению командования АТО, падение «российского беспилотника» в очередной раз доказывает факт участия России в войне против Украины.

По данным украинской стороны, «Орлан-10» производит российское предприятие «Специальный технологический центр». Электронное оборудование для беспилотника поставляет Тайвань.