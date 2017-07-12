Дональд Трамп считает, что дела в Украине идут лучше с каждым днем

Президент США Дональд Трамп в разговоре с украинским лидером Петром Порошенко призвал развивать бизнес в Украине.

По информации «РИА Новости», глава Белого дома понимает, что в настоящий момент Украина не является легким местом для жизни, но отмечает, что с каждым днем дела идут лучше. Дональд Трамп положительно относится к экономическим реформам, которые способствуют росту страны. Также президент США призвал продолжать борьбу с коррупцией.

Трамп указал Порошенко на необходимость развития предпринимательства в Украине, призвав интенсифицировать улучшение бизнес-климата в стране.

Не обошли лидеры Украины и США стороной тему вооруженного конфликта на Донбассе. Дональд Трамп подчеркнул, что полностью поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

По словам Порошенко, Трамп согласен с мнением украинского лидера о необходимости ввода в зону конфликта миротворцев ООН: «Важно, что США полностью поддержали предложения Украины, которые были озвучены еще в 2015 году».