Дмитрий Песков советует не воспринимать всерьез заявление Моргана Фримена о России

Дмитрий Песков считает ролик с участием Моргана Фримена о вмешательстве России в выборы президента США несерьезным.

Напомним, что известный актер Морган Фримен снялся в политическом видео. В нем он призывает Дональда Трампа признаться во вмешательстве России в ход выборов 2016 года, по результатам которых бизнесмен стал президентом США.

Пресс-секретарь Владимира Путина в интервью «РИА» отметил, что творческим людям свойственны такие душевные порывы: «Вы знаете, многие творческие люди легко поддаются... скажем так, становятся жертвами эмоциональной перегрузки, не обладая реальной информацией о реальном положении вещей». Песков назвал это политическое видео с участием Моргана Фримена эмоциональной экзальтацией, отметив, что относится к нему серьезно не стоит.