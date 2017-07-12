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Дмитрий Гудков: Без нашего участия выборы мэра не будут легитимными

Политика

Гужева Надежда 17:02, 20 сентября 2017
Скрипка Гудкова вышла на первый план // Фото: из личного архива

Дмитрий Гудков рассказал Sobesednik.ru о планах оппозиционных мундепов и способах преодоления препон на выборах мэра.

Как известно, созданная Дмитрием Гудковым коалиция «Объединенные демократы» получила на муниципальных выборах в Москве 266 мандатов. По такому случаю Sobesednik.ru встретился и поговорил с оппозиционным лидером.

«У наших ребят глаза горят!»

– Дмитрий, поздравляем с победой и сразу вопрос: а что дальше? Как вы и ваши соратники видите себя в качестве мундепов, есть ли какая-то программа действий?

– Прежде всего мы хотим создать инфраструктуру, используя наш софт. У нас был, как мы говорили, политический «Убер» (автоматизация процесса выдвижения кандидата и проведения агитационной кампании. – Ред.), теперь будем делать депутатский «Убер», который позволит максимально эффективно использовать эту трибуну для взаимодействия с жителями района. Как правильно писать обращения, как найти нужного тебе депутата, какие запросы нужны и куда – все это можно оптимизировать и создать службу по принципу «одного окна». Будем оказывать методологическую и правовую помощь.

Содержать структуру планируем за счет фандрайзинга. Будем помогать непрошедшим кандидатам из других районов. Там, где нет независимых депутатов, попросим других депутатов помогать, курировать обстановку. Как именно это будет осуществляться – мы пока думаем. Но главное, что история успеха сейчас вдохновит многих в разных регионах. Они будут активнее, начнут вписываться в эту инфраструктуру. И все это должно развиваться дальше.

– Ну а не иссякнет ли энтузиазм? Ваши соратники готовы к «депутатской рутине»? Она ведь уже не такая увлекательная, как предвыборная борьба.

– Слушайте, у нас столько молодых людей, у которых глаза горят! Они со всем справятся. Более того, мы обучим, поможем, подскажем. Создадим на нашем сайте такие опции, которые оптимизируют очень многие процессы. Грубо говоря, если депутат от «Единой России» будет просто звонить по телефону жителям, то мы сделаем удобный кол-центр. Если он будет писать обращения и проводить депутатские приемы, то мы все это сделаем онлайн. У нас будут рыбы обращений на разные темы – только заполняй имена-адреса и добавляй свою ситуацию. Многие процессы можно ускорить и сделать очень удобными. Всю рутину можно свести на нет.

– В ваших планах, насколько известно, объединение всех независимых депу­татов...

– Да, мы позовем всех, кто не из «Единой России»... и из «Единой России» тоже. Тех, кто готов вступить к нам – велкам, мы всех приглашаем, всем будем помогать. Будем создавать ассоциацию независимых депутатов Москвы.

– …но уже был опыт объединения оппозиции – Координационный совет, закончилось там довольно печально.

– Ну, это была другая структура, политическая. И очень многие объединения создавались исключительно для того, чтобы кто-то что-то возглавил. А это горизонтальная структура, которая будет помогать самим депутатам делать их работу. Это просто всем выгодно. А не так, чтобы всех собрали и кого-то назначили начальником. Нет. Это будет очень удобная уберизация всего процесса, без чего скоро будет очень сложно представить всю депутатскую работу.

В «Единой России» не все «солдаты партии»

– В последние дни, похоже, только ленивый не высказался, что муниципальный фильтр на выборах мэра Москвы для вас все равно непреодолим.

– Мы не сомневаемся, что пройдем его. У нас есть уже 65 районов и еще два района, где нет наших, обещают дать нам подпись. Плюс 26 районов в старой Москве, где много самовыдвиженцев и независимых депутатов, и останется возможность взаимодействовать с депутатами от «Единой России». Все-таки там не все «солдаты партии». Там есть разные люди, в том числе и те, кто имеет собственную позицию.

Можно пройти и фильтр, и очевидно, что этот фильтр вообще надо отменять. Тем более что без нашего участия выборы мэра уже не будут легитимными. Потому что мы – вторая политическая сила, у нас 267 депутатов (все независимые) и не допустить кандидата от такой силы – это просто убийство всех выборов в Москве. Не хочу обижать другие города, но Москва – это столица. С определенным общественным мнением, с настроениями, с центром, принадлежащим оппозиции – здесь это не пройдет. Можно будет требовать изменения московского закона о фильтрах. Сделать, например, 110 подписей, но не от 110 районов, а просто 110 – как вариант. Вполне возможно смягчить условия доступа кандидатов на уровне московского закона.

– А как быть с вашим противостоянием с Сергеем Митрохиным, который тоже намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах мэра?

– Да нет никакого противостояния.

– Но он назвал вас слабаком и заявил, что «Яблоко» вас не выдвинет.

– Это будет решать московское отделение партии. Думаю, большинство людей увидели эту кампанию и понимают, что мы можем побеждать. Я не думаю, что здесь могут быть какие-либо проблемы.

А конфликта у нас с Митрохиным никакого нет, есть амбиции. Есть Сергей Сергеевич, который уже участвовал в выборах в 2013 году со своим результатом (3,51%. – Ред.). Есть наш результат в муниципальной кампании. Дальше пусть решает партия. Я не вмешиваюсь в эти процессы – там Максим Кац с Митрохиным, у них своя конкуренция (ранее Кац заявлял, что намерен сместить Митрохина с поста главы московского отделения и возглавить его сам. Митрохин назвал это рейдерством. – Ред.). Вот пусть они и определяются.

– На днях Юлия Галямина (депутат Тимирязевского района. – Ред.) объявила о проведении Конгресса независимых депутатов Москвы в конце сентября. Будете участвовать?

– Меня не будет 30 сентября в Москве, но если пойдет кто-то еще из нашей команды, хорошо. Мы никому не запрещаем посещать никакие мероприятия. Я, если честно, про этот конгресс узнал только из СМИ. Мы же собираемся делать принципиально другую штуку – инфраструктурную вещь для депутатов.

Дмитрий Орешкин: Навальный упустил инициативу

После муниципальных выборов в столице возникла тенденция противопоставления выигравшего их Гудкова проигнорировавшему их Навальному. 

Есть мнение, что лидером оппозиции теперь следует считать первого. И версия, что Гудков продвигается намеренно, сверху, в противовес Навальному.

Ситуацию мы попросили прокомментировать политолога Дмитрия Орешкина.

– Есть научный факт – инициатива сейчас у Гудкова, а Навальный ее упустил. Видимо, рассчитывал, что все будет плохо и он выйдет со словами: «Без меня у вас ничего не получается». Получилось, прямо скажем, не так хорошо, как кажется, но лучше, чем ожидал Навальный. Сложилась нормальная конкурентная ситуация. Можно окрашивать ее в разные цвета и говорить, что Гудков – агент Кремля, но все гораздо проще.

Навальный совершил тактическую ошибку. Если бы он поддержал выборы, он бы вырос в общественном мнении как участник, а так – он пропустил этот ход. Но явка на муниципальные выборы составила около 15%, и пятую часть голосов получил список Гудкова. То есть поддержали примерно 3% от общего списка избирателей. Исходя из явки на выборах мэра в 2013 году и 27% Навального, его тогда поддержали 9% от общего списка. Пусть это и не совсем корректное сравнение, но позиция Навального все равно была сильнее.

Теперь Гудков начинает подниматься, и это нормально. И никакой пресловутой «игры башен» я здесь не вижу. Возможно, в Кремле думают, как быть. Может быть, действительно поддержать Гудкова и потопить Навального? Но ему в ближайшее время совершенно негде заявить о себе. На выборы президента его не допустят – это очевидно, а антикоррупционная тема уже несколько утратила остроту восприятия. Ему придется изобрести что-то новое, чтобы окончательно не выпасть из процесса. И, уверен, он изобретет.

Вывод: инициатива в руках Гудкова. Ситуация, в которой Кремль встанет перед выбором, кому из двоих оппозиционеров отдать предпочтение, может возникнуть, если оба они будут проводить эффективную политику. Но пока это неактуально. Полагаю, мы будем это обсуждать в 2018-м.

Теги: Навальный

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