77 дней седьмой Думы: подводим первые итоги или еще рано?

Законодательные и организационные итоги первой сессии новой Государственной думы обсудил с политологом Sobesednik.ru.

Седьмой созыв Госдумы завершил свою первую сессию. На последнем заседании в этом году, подводя итоги, спикер Вячеслав Володин объявил, что за 77 дней осенней сессии прошло 17 пленарных заседаний, поступило 311 новых законопроектов и 74 проекта постановления Думы.

Кроме того, за столь короткий срок парламентарии уже напринимали 142 закона. Если посчитать, то на каждом заседании принималось по семь-восемь законопроектов. Это, конечно, не сравнится с предыдущей Думой, получившей звание «бешеного принтера» и оставившей новым думцам 2020 пакетов с законами, но все равно — многовато.

Однако политолог, замдиректора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает иначе. Своими впечатлениями о первой сессии работы нового парламента он поделился с Sobesednik.ru:

— На мой взгляд, оценивать работу первой сессии Думы было бы не совсем корректно. Все-таки это была слишком короткая сессия, которая к тому же была связана с целым рядом организационных вещей. В новой Думе пришлось посвятить много времени избранию руководящих органов, определению структуры Думы, «притирке» между новыми и старыми депутатами (все-таки состав парламента обновился практически на половину) и так далее. В частности, Дума соблюла традиции нескольких последних созывов при распределении руководящих должностей в Совете Думы и заместителей председателей с учетом пропорциональной численности тех или иных фракций, традиции пакетного соглашения по поводу комитетов и распределения руководящих позиций в комитетах, в том числе и в отношении оппозиционных фракций.

Есть еще один важный и позитивный, как мне кажется, момент — сократилось число комитетов за счет их укрупнения. Нынешняя структура стала более логична, правда, есть еще комитеты, которые можно было бы объединить — например, комитет по бюджету и налогам с комитетом по финансовому рынку. Это достаточно близкие вопросы, которые можно объединить. Также есть комитет по земельным вопросам и отдельный — по аграрной политике — их бы я тоже оптимизировал.

Это все важные вопросы, и именно поэтому значительная часть работы 7-го созыва в этой сессии носила именно организационный характер. Это был предварительный этап работы этой Госдумы.

Кроме того, в этой сессии депутаты были сконцентрированы и на бюджетном процессе. Ну, во-первых, в конце года у нас традиционно принимается бюджет — это ключевая задача в конце года. Тем более что целесообразность бюджетного процесса и была причиной переноса выборов в Думу с декабря на сентябрь.

Эффективность и продуктивность работы Думы, конечно, пока оценивать нельзя. Все-таки делать какие-то выводы можно будет по итогам весенней сессии. Еще один важный момент в том, что эта сессия и депутаты этой Думы не были связаны со скандалами. Поэтому я считаю, что в целом работу Думы за эти 77 дней можно считать удовлетворительной, а количественные и качественные оценки можно будет давать позже.