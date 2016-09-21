Выборы под градусом. Кто и как смухлевал на выборах в Госдуму

Сигналов о нарушениях были терабайты. И большинство ушли в пустоту

Sobesednik.ru вместе с представителем проекта «Россия выбирает» Еленой Бабченковой измерил градус нарушений на выборах в ГД.

21 сентября представители проекта по наблюдению за выборами «Россия выбирает» отчитались о нарушениях в процессе голосования на прошедших в воскресенье парламентских выборах. Если верить участникам этого общественного движения юристов, адвокатов и политологов, голосование прошло чуть ли не безупречно.

По словам представительницы «России выбирает» Елены Бабченковой, наблюдение велось в 20 субъектах федерации от Дальнего Востока до Калининграда. В Москве, в частности, сотрудничали с кандидатом-самовыдвиженцем от «Открытой России» Марией Бароновой. И насчитали всего 246 сообщений о нарушениях, из которых подтвердилась только меньшая часть.

– В целом градус нарушений был значительно ниже, чем в 2011 году, – рассказала Sobesednik.ru Бабченкова. – В основном они носили процессуальный характер. На нескольких участках был выявлен вброс, там отменены результаты голосования и по фактам вброса заведены уголовные дела. В Дмитровском районе Подмосковья было серьезное нарушение на выездном голосовании, участников которого не внесли в соответствующий реестр. То есть там голосовал кто хотел, а реестр планировалось составить уже постфактум.

Также в ряде регионов зафиксировано множество чинимых наблюдателям помех, в Новосибирске пресечена агитация за ЛДПР в день голосования на избирательном участке. По словам Бабченковой, все жалобы перепроверяются, направляются в соответствующие инстанции – и на многие уже ожидается ответ.

Вообще, все это несколько странно, поскольку, по сообщениям с мест в единый день голосования, градус нарушений как раз зашкаливал. О массовом голосовании по открепительным удостоверениям с подвозом избирателей автобусами в Ленинградском одномандатном округе уже утром воскресенья сообщила кандидат от «Яблока» Юлия Галямина.

«Моей команде удалось предотвратить вброс бюллетеней на одном из избирательных участков Набережных Челнов, – поведал кандидат из Татарстана Рузиль Мингалимов. – В соседнем кабинете от помещения для голосования член окружной избирательной комиссии (ОИК) обнаружил пакет с бюллетенями, которые по закону там находиться не могут. После этого член комиссии судорожно начала выталкивать нашего представителя ОИКа и захлопнула дверь. После этого моя команда этих бюллетеней больше не видела. В Менделеевске наш наблюдатель увидел вброс бюллетеней, написал жалобу, но полиция на его возмущения так и не отреагировала».

Кандидат от ПАРНАСа в Иркутске Ольга Жакова рассказала, что у них в регионе «каруселили» все, кто по итогам прошел в парламент. Даже эсеры. Поздно ночью глава штаба Марии Бароновой Полина Немировская доложила о фактах голосования по открепительным талонам по одномандатным бюллетеням, что запрещено законом.

В общем, сигналов о нарушениях были терабайты. И большинство ушли в пустоту.

– От Марии Бароновой нам подобных сообщений не поступало, а по Иркутску мы слышали, что была попытка каруселей у КПРФ, были даже фотографии машин, которые подвозили избирателей, но доказать все равно не удалось, – прокомментировала вышеизложенное Елена Бабченкова. – Мы, конечно же, все это еще раз проверим. Мы вообще просили наблюдателей делать больше фотографий. На самом деле, мы продолжаем собирать информацию о подобных случаях и все перепроверяем.

На вопрос, можно ли доказать карусель, когда автобусы уехали, бюллетени вброшены, а 500 рублей пропиты, внятного ответа получить не удалось. Что же касается легитимности выборов, то в «России выбирает» в этому относятся почти по-жегловски:

– Легитимность определяется не только количеством правонарушений, но и тем, как на них реагируют, – говорит Бабченкова. – Если они фиксируются и пресекаются, виновных наказывают, то вопросов нет.

Если что, по закону, для признания выборов нелигитимными необходимы доказанные нарушения на 25% избирательных участков. Пока реакцией на сообщения о вбросах и прочих непотребствах будет полный игнор, «бешеный принтер» будет работать вроде как на законных основаниях.