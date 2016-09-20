Экс-КГБшник: Экономика схлопывается. Отсюда и реформы в силовых структурах

Экс-сотрудник КГБ объяснил Sobesednik.ru возможные причины масштабного сокращения штата МВД России.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что Владимир Путин указом сократил штат МВД России. Сокращения начнутся с октября 2016 года и коснутся в том числе и центрального аппарата ведомства, где уволят 761 человека. Всего штат МВД сократится более чем на 163 тысячи должностей.

Генерал-майор КГБ в отставке, экс-депутат Госдумы Алексей Кондауров в беседе с Sobesednik.ru прокомментировал масштабное сокращение штата МВД РФ: «Я надеюсь, что это обдуманное решение. В России силовые структуры достаточно многочисленны. Их уже переизбыток. Может быть, и не лишним будет их сократить. Трудно сказать, насколько не укомплектован штат. Может быть, он как раз на 163 тысячи человек не укомплектован. Настолько там много лишних людей».

Кондауров уверен, что граждане РФ не заметят сокращения числа полицейских: «Я не думаю, что население России как-то почувствует, что ухудшилась работа по защите их безопасности и прав. Она и сейчас на низком уровне. И так не очень высокое качество защиты граждан. Его еще как-то снизить…»

В то же время генерал-майор КГБ в отставке отчасти связывает сокращение штата МВД с созданием Нацгвардии: «Национальная гвардия, конечно, призвана решать совершенно другие задачи, но это взаимосвязанные вещи. Поскольку бюджет все время сокращается, денег не хватает. Надо чем-то жертвовать. Усиливают одну часть силовых структур, а другую сокращают. Усиливают как раз ту часть, которая призвана не защищать интересы граждан, а служить репрессивным аппаратом».

Кондауров не исключил возможность полного исчезновения МВД в будущем: «Все возможно. Сейчас пошли разговоры и о создании МГБ, куда переведут часть функций МВД. У нас, если что и умеют, то реформировать. Но с точки зрения тех реформ, которые усиливают безопасность власти, а не граждан. Я не очень удивлюсь, если придумают какое-то министерство, куда сольются и МВД, и ФСБ, и все другие. Власть пытается защитить себя всевозможными способами. Экономика схлопывается, поэтому эти реформы в силовых структурах».