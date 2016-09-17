Эксперт: США не хотят привлекать к операции в Сирии ни РФ, ни ООН

Эксперт РАН объяснила, почему США не хотят раскрывать детали соглашения с Россией по Сирии

Эксперт РАН объяснила, почему США не хотят раскрывать детали соглашения с Россией по Сирии.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что встреча Совета Безопасности ООН, которая должна была пройти 16 сентября, была отменена из-за нежелания США разглашать детали соглашения, заключенного с Россией по вопросу урегулирования ситуации в Сирии.

Позиция США встретила критику со стороны представителя России в ООН Виталия Чуркина.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Виктория Журавлева сказала Sobesednik.ru, что таким действиям США не стоит удивляться.

«Это, на самом деле, достаточно распространенная, принятая практика для США, — сказала она. — При выполнении каких-то сложных операций — а это сложная операция, о которой договориться стороны не могли очень давно, — Соединенные Штаты стараются вовлекать в нее куда меньше дополнительных участников, даже если просто слушателей, соотвественно, и [меньше вовлекают] общественность, и прессу, и ООН».

Журавлева напомнила, что секретное соглашение уже выполняется со сложностями.

«Несколько дней назад Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она нарушает соглашение. Россия, в свою очередь, утверждает, что не нарушает, — рассказала она. — Есть какие-то сложности реализации [соглашения], я думаю, это способствует большей секретности со стороны США».

Еще одной причиной для того, чтобы скрывать детали соглашения, могло послужить отношение США к ООН, считает Журавлева.

«Администрация Обамы, с одной стороны, позиционирует и декларирует то, что США считают важной Организацию Объединенных Наций, и готова прилагать усилия для того, чтобы она развивалась и реализовывала свою миссию, — сказала эксперт РАН. — С другой стороны — все-таки Соединенные Штаты больше привержены тому, чтобы реализовать международные операции самостоятельно, или через структуры НАТО, или через сторонние соглашения, минуя Организацию Объединенных Наций, считая, что она, на самом деле, достаточно громоздкая структура и не совсем эффективная».

При этом Виктория Журавлева не считает, что США могли не раскрыть детали соглашения из-за пунктов, которые могли бы вызвать критику со стороны НАТО.

«Я думаю, что там может быть много военных секретных договоренностей, которые вообще не могут раскрыться на данный момент. Критика со стороны ООН — я не думаю, что Соединенные Штаты ее как-то опасаются, — считает эксперт. — Они договорились с Россией, с основным участником, с одной стороны, с другой — с основным контрагентом, то есть с тем, кто мог бы каким-то образом в ООН заблокировать эти действия», — заключила Виктория Журавлева в разговоре с Sobesednik.ru.