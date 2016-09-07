Почему Трампа поддержал даже Киркоров?

Политолог-американист оценила для Sobesednik.ru шансы миллиардера Дональда Трампа стать президентом Америки.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что российский певей Филипп Киркоров заявил, что готов поддержать на выборах в США кандидата-республиканца Дональда Трампа, потому что его избрание президентом США приведет к нормализации взаимоотношений между Штатами и Россией. Киркоров сказал: «Если Дональд Трамп будет президентом, отношения между нашими странами станут намного лучше и ближе. И я надеюсь на это. Две больших нации, две больших страны должны быть друзьями».

Отметим, что Киркоров и Трамп знакомы уже более 20 лет. В 2013 году певец был в составе жюри на одном из организуемых американским миллиардером конкурсов «Мисс Вселенная», проходившем в Москве. При этом Трамп называл Киркорова «российским Майклом Джексоном».

Сам Киркоров комментировать свое высказывание отказался, мотивируя тем, что «он уже все сказал и добавить ему нечего». Кроме того, у него сильная занятость на «Новой волне», которая в эти дни проходит в Сочи.

– В принципе, в высказывании Филиппа Киркорова ничего удивительного нет, – говорит старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова Виктория Журавлева. – Он такой же россиянин, как и все мы, который живет под влиянием СМИ. Если судить по публикациям российских СМИ, то создается впечатление, что россияне больше симпатизируют Дональду Трампу, нежели Хиллари Клинтон, хотя социальные опросы на эту тему в России не проводились. «Любовь» к Трампу легко объясняется. Это связано с тем, что в отличие от других американских политиков, которые за последние два года не сказали ничего хорошего в отношении России, Трамп высказывался более сдержанно, лояльно, а иногда даже в открытую выказывал свои симпатии в адрес России и ее президента. Соответственно, это вызывает ответную реакцию со стороны российских граждан: «наконец, появился американский политик, который не пытается критиковать нас!»

Виктория Журавлева Фото: imemo.ru

– Президентские выборы в США назначены 8 ноября. Каковы на ваш взгляд, шансы у Дональда Трампа и его соперницы Хиллари Клинтон?

– На национальном уровне у них небольшой разрыв – 2-3%. Неделю бывает опережает Клинтон, а потом они меняются местами. То, что они так близко находятся друг от друга говорит о том, что шансы у них равны. Но до ноября есть время и ближе к дате результаты могут быть непредсказуемыми. Кто из них реальный лидер покажут первые дебаты, которые вот, вот должны стартовать в США. Чтобы больше не конкрурировать между с собой, кто-то из них должен оторваться на 15-20%. Их судьба будет решаться в 6-7 штатах, в которых пока еще не до конца определились со своим симпатиями.

– Жизнь показала, что Дональд Трамп – гениальный бизнесмен. Его состояние оценивается в 4,1 млрд долларов. Означает ли это, что преуспеет и в политике? Насколько адекватным президентом он станет?

– Никто не знает, в этом и проблема. Он не политик и никогда им не был. Сам Трамп уверяет, что бизнесмен может быть политиком, а конкуренты говорят обратное. Судя по тому, что ему иногда бывает сложно контролировать за своими словами и действиями, что не позволительно политику, ему будет очень не легко в борьбе за кресло президента США. Он своего рода «американский Жириновский». Он такой же популист, как наш Владимир Вольфович. Может ли такой человек быть президентом, представлять лидирующую страну, я не очень представляю.

– Если допустить мысль о том, что Трамп все-таки выиграет выборы, улучшатся ли отношения между Россией и США?

– Я думаю, что бы ни говорил господин Трамп, предвыборная риторика – это всего лишь предвыборная риторика. Как в реальности себя поведет Трамп, войди он в Белый дом, предугадать невозможно. А во-вторых, американская система так устроена, что в ней президент не все решает. Или много чего не может решить самостоятельно. В США работает Конгресс, поэтому очень много будет зависеть от того, кто будет сидеть в Конгрессе. Пока там сидят республиканцы. Конгресс республиканский к России относится гораздо жестче, чем даже нынешний президент США Барак Обама.