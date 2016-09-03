Попытка радикализации в Узбекистане после смерти Каримова может сказаться на РФ

Эксперт по Ближнему Востоку объяснил, как смерть Ислама Каримова повлияет на страны Средней Азии и Россию.

Sobesednik.ru ранее писал о том, что президент Узбекистана Ислам Каримов скончался 2 сентября. До этого он находился в коме почти неделю. Тело Каримова жители Ташкента провожали в Самарканд со слезами и бросали под колеса траурного кортежа цветы.

Профессор МГУ, эксперт по Ближнему Востоку Александр Вавилов сказал Sobesednik.ru, что смерть Каримова — большая утрата не только для Узбекистана, но и для всей Средней Азии. «Узбекистан самая крупная страна региона — 32 миллиона [жителей]. Поэтому, конечно же, Ислам Каримов, обладавший гигантским опытом государственного строительства, экономического строительства, да и социально-политического строительства, служил хорошим противовесом всем экстремистским и всем радикальным тенденциям, которые развивались из-за того, что Узбекистан, фактически, пограничное государство с исламизмом, с исламскими радикалами», — объяснил Вавилов.

По его словам, несмотря на непростую ситуацию в Узбекистане, Каримов смог противостоять радикализму. «Каримов смог эту ситуацию разрулить, найти баланс, общественный баланс, возможности для того, чтобы страна была стабильной, активно развивалась, чтобы развивалось сотрудничество с России в рамках двусторонних и многосторонних, — рассказал Вавилов. — Конечно, для всех нас это достаточно большая утрата, прежде всего человеческая и политическая».

О том, что будет со страной дальше, точно сейчас сказать невозможно, уверен профессор. «В связи с тем, что, конечно же, при Исламе Каримове тенденции радикальные были приглушены, сейчас, возможно, и предпримут попытку радикализации ситуации, этого исключать нельзя, — считает Вавилов. — А если в Узбекистане произойдут подобного рода перемены политические, то это скажется и на всей Средней Азии, и на нас. Ведь это фактически юг, мягкое подбрюшье, как Черчилль в свое время говорил».

Вавилов подчеркнул, что смерть Каримова — печальное событие. Несмотря на то, что президент РФ Владимир Путин не сможет присутствовать на прощании с узбекским лидером, Россия все равно продолжает уделять внимание Узбекистану, уверен профессор. «Даже сам по себе уровень делегации, которая направляется на прощание к Исламу Каримову, свидетельствует о том внимании, которое Россия уделяет и будет уделять Узбекистану, это несомненно», — сказал он.

Несмотря на то, что были люди, недовольные политикой Каримова, профессор МГУ не считает, что после его смерти начнет появляться какая-либо разоблачающая информация, которая омрачит память народа о нем. «Упрекнуть Каримова в каких-либо свершениях, которые были не на пользу Узбекистану, вряд ли можно, — считает Вавилов. — Если из пальца высасывать, то, конечно, что-то придумать можно, но если объективно оценивать ситуацию, то это человек, который внес очень весомый вклад развитие Узбекистана, в его экономику, культуру, и, естественно, это был очень мудрый политик, сбалансированный во всех отношениях. Я не думаю, что после этого будут какие-то развенчивания, нападки и так далее», — заключил эксперт в разговоре с Sobesednik.ru.