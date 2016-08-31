Телемост связал Сергея Миронова с регионами

В ответ на обвинение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что центры защиты граждан, открытые «Справедливой Россией» без малого два года назад и активно помогающие гражданам, – фикция, глава эсеров Сергей Миронов пригласил журналистов в свой штаб, откуда координируется работа «мироновских» центров по всей стране. Там же глава эсеров провел общероссийский онлайн-прием граждан.
Этот телемост был уже второй за последние две недели. В будущем Сергей Миронов намерен проводить такие онлайн-общения с россиянами регулярно.
А сегодня ситуация развивалась следующим образом. Накануне центры защиты в регионах проинформировали людей о предстоящем телемосте. На виртуальную встречу с Мироновым приглашали всех желающих. Всего собралось около 500 человек в 16 регионах (из-за разницы во времени телемост был организован только в соседних с Москвой областях, в будущем телемосты будут разбиты, что называется, «по часовым поясам»).
За полтора часа, что продолжалась прямая линия, выслушать вопросы всех собравшихся Сергей Михайлович, конечно, не мог. Правда, узнал о проблемах людей во всех 16 регионах. Но и те, кто не попал к микрофону, могут быть уверенными – их наболевшими проблемами обязательно займутся «мироновские» центры защиты. Сегодня их 78 по стране (то есть они существуют практически в каждом из субъектов Федерации). И это не предел – Сергей Миронов обещает: количество таких центров справедливости, где россиянам оказывают помощь по решению самых насущных вопросов, будет увеличиваться.
– Мы делаем все для возвращения справедливости в нашу жизнь, – сказал Сергей Миронов.
И это действительно так. Журналистам наглядно продемонстрировали, как работают центры. А проверить реальность обращений и результативность вмешательства сотрудников центров защиты в решение проблем россиян, достаточно просто. В штабе эсеров предложили журналистам назвать любую дату и любой город.
Первым откликнулся «Собеседник»:
– 17 июля, Курск, – сказал наш представитель.
– Это воскресенье. Мы работаем в будни, – попросили немного сдвинуть дату специалисты штаба.
– Хорошо, пусть будет вторник, 19 июля, – наш сотрудник был покладистым.
Так со второй попытки мы узнали, с какими вопросами граждане Курска обращались в этот день в центр защиты и что уже удалось сделать по этим обращениям.
Дальше просьбы от коллег посыпались – Владивосток, Казань, Уфа...
И везде – точнейшая информация – кто, когда, с каким вопросом пришел в центр, что сделано. Больше всего, как обычно, обид на ЖКХ. И в этой сфере эсерам уже удалось вернуть гражданам порядка 30 миллиардов (!) рублей, незаконно уведенных из их карманов нечистоплотными УК.
А сколько еще вопросов – и по здравоохранению, по социальной защите, по невыплате зарплат, годами не предоставляемым очередникам квартирам... Все эти проблемы, оказывается, можно решить. И не так уж это и сложно. Главное условие: чтобы чиновники на местах исполняли закон и честно исполняли свои обязанности.
– Думаю, ни у кого не осталось сомнений в результативности работы центров защиты, – подвел итог Сергей Миронов.
Да и как могли остаться хоть какие-то сомнения, если за каждым обращением – конкретные судьбы и истории?