Телемост связал Сергея Миронова с регионами

В ответ на обвинение лидера ЛДПР Владимира Жириновского о том, что центры защиты граждан, открытые «Справедливой Россией» без малого два года назад и активно помогающие гражданам, – фикция, глава эсеров Сергей Миронов пригласил журналистов в свой штаб, откуда координируется работа «мироновских» центров по всей стране. Там же глава эсеров провел общероссийский онлайн-прием граждан.

Этот телемост был уже второй за последние две недели. В будущем Сергей Миронов намерен проводить такие онлайн-общения с россиянами регулярно.

Сергей Миронов пригласил журналистов в штаб «СР» Фото: Sobesednik.ru

А сегодня ситуация развивалась следующим образом. Накануне центры защиты в регионах проинформировали людей о предстоящем телемосте. На виртуальную встречу с Мироновым приглашали всех желающих. Всего собралось около 500 человек в 16 регионах (из-за разницы во времени телемост был организован только в соседних с Москвой областях, в будущем телемосты будут разбиты, что называется, «по часовым поясам»).

За полтора часа, что продолжалась прямая линия, выслушать вопросы всех собравшихся Сергей Михайлович, конечно, не мог. Правда, узнал о проблемах людей во всех 16 регионах. Но и те, кто не попал к микрофону, могут быть уверенными – их наболевшими проблемами обязательно займутся «мироновские» центры защиты. Сегодня их 78 по стране (то есть они существуют практически в каждом из субъектов Федерации). И это не предел – Сергей Миронов обещает: количество таких центров справедливости, где россиянам оказывают помощь по решению самых насущных вопросов, будет увеличиваться.

Яна Порубова, руководитель печатных проектов Центрального избирательного штаба партии «Справедливая Россия» показала журналистам, как работают центры защиты на местах Фото: Sobesednik.ru

– Мы делаем все для возвращения справедливости в нашу жизнь, – сказал Сергей Миронов.

И это действительно так. Журналистам наглядно продемонстрировали, как работают центры. А проверить реальность обращений и результативность вмешательства сотрудников центров защиты в решение проблем россиян, достаточно просто. В штабе эсеров предложили журналистам назвать любую дату и любой город.

Первым откликнулся «Собеседник»:

– 17 июля, Курск, – сказал наш представитель.

– Это воскресенье. Мы работаем в будни, – попросили немного сдвинуть дату специалисты штаба.

– Хорошо, пусть будет вторник, 19 июля, – наш сотрудник был покладистым.

Сергей Ситников, руководитель юридического отдела сети центров защиты прав граждан партии «Справедливая Россия», рассказал, как благодаря вмешательству сотрудников центра защиты, были выявлены нарушения коммунальщиков в академгородке Новосибирска на общую сумму в 218, 6 млн (!) руб. Причем, потребовалась очень тщательная и комплексная проверка – ФГУП «ЖКХ ННЦ» приписки делал так аккуратно, что выявить их было непросто Фото: Sobesednik.ru

Так со второй попытки мы узнали, с какими вопросами граждане Курска обращались в этот день в центр защиты и что уже удалось сделать по этим обращениям.

Дальше просьбы от коллег посыпались – Владивосток, Казань, Уфа...

И везде – точнейшая информация – кто, когда, с каким вопросом пришел в центр, что сделано. Больше всего, как обычно, обид на ЖКХ. И в этой сфере эсерам уже удалось вернуть гражданам порядка 30 миллиардов (!) рублей, незаконно уведенных из их карманов нечистоплотными УК.

Около 100 человек круглосуточно осуществляют прием звонков граждан Фото: Sobesednik.ru

А сколько еще вопросов – и по здравоохранению, по социальной защите, по невыплате зарплат, годами не предоставляемым очередникам квартирам... Все эти проблемы, оказывается, можно решить. И не так уж это и сложно. Главное условие: чтобы чиновники на местах исполняли закон и честно исполняли свои обязанности.

– Думаю, ни у кого не осталось сомнений в результативности работы центров защиты, – подвел итог Сергей Миронов.

Да и как могли остаться хоть какие-то сомнения, если за каждым обращением – конкретные судьбы и истории?