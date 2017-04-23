Политика
Источник: The Guardian
08:45, 23 Апреля 2017 Версия для печати

КНДР пообещала Австралии нанести ядерный удар за поддержку США

Власти Северной Кореи пригрозили Австралии ядерным ударом в случае, если страна продолжит поддерживать США.

Как сообщает The Guardian со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР, представитель Минобороны Северной Кореи пригрозил Австралии ядерным ударом.

«Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР, это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР», — цитирует издание слова представителя ведомства.

В МИД Северной Кореи добавили, что «министру иностранных дел Австралии стоит дважды подумать о последствиях, к которым приведут ее безрассудные упреки, прежде чем льстить США».

Такие заявления властей КНДР сделаны после выступления главы МИД Австралии Джули Бишоп. В своей речи Бишоп назвала КНДР серьезной угрозой для всего мира из-за ядерного потенциала страны и предположила, что против Северной Кореи могут быть введены новые санкции.

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