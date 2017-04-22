Политика
14:58, 22 Апреля 2017 Версия для печати

Уходящий на пенсию военный прокурор может возглавить Минюст

Подавший в отставку главный военный прокурор России Фридинский может стать новым министром юстиции.

Как сообщил 22 апреля «Интерфакс», заместитель генерального прокурора РФ, главный военный прокурор Сергей Фридинский подал в Совет Федерации прошение об отставке. Эту информацию подтвердил глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Как он заявил РИА «Новости», Фридинский попросил «освободить его от занимаемой должности в связи с выходом на пенсию по выслуге лет».

Коллеги военного прокурора заявили, что он продолжит работу до тех пор, пока не будет принято окончательное решение в Совете Федерации. Вопрос об отставке прокурора будет обсуждаться в понедельник, 24 апреля.

Тем временем другой источник в верхней палате рассказал «Интерфаксу», что после ухода с поста главного военного прокурора Фридинский может возглавить российский Минюст.

«Разговоры о том, что Фридинский уходит с поста главного военного прокурора, шли давно. И все это время, естественно, ему подбирали новую должность», – сообщил один из источников агентства.

Преемником Фридинского может стать нынешний прокурор Бурятии Валерий Петров. Также рассматривается кандидатура начальника управления Генпрокуратуры РФ по надзору за дознанием и оперативно-розыскной деятельностью Сергея Иванова.

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Соловьева Екатерина

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