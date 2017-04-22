Политика
11:17, 22 Апреля 2017 Версия для печати

"Открытая Россия" проведет акцию 29 апреля вопреки запрету мэрии

Прокуратура Москвы призвала горожан избегать участия в несанкционированной акции «Открытой России».

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что движение «Открытая Россия», созданное Михаилом Ходорковским, заявило о проведении протестной антиправительственной акции «Надоел». Данные митинги организаторы планируют провести в нескольких городах России 29 апреля.

Как сообщается на сайте Московской прокуратуры, ведомство предостерегает граждан от участия в акции, поскольку ее проведение не было согласовано с городскими властями.

В столице демонстранты собираются пройти по следующему маршруту: Славянская площадь – Старая площадь – улица Ильинка, дом 23/16. Как отметили в прокуратуре, активистам был предложен альтернативный маршрут, от которого они отказались.

«Поскольку организаторами не согласовано мотивированное предложение органов исполнительной власти по изменению места и времени проведения публичного мероприятия, его проведение запрещается в соответствии с Федеральным законом от 19 апреля 2004 года "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"», – заявили в ведомстве.

Тем временем организатор митинга, координатор правозащитного направления «Открытой России» Мария Баронова в интервью «Эху Москвы» заявила, что акция пройдет «в любом случае».

По ее словам, она уже направила в Пресненский суд Москвы заявление на обжалование решения московской мэрии об отказе в проведении акции.

«Очевидным образом в акции, направленной на то, чтобы писать президенту России, что не надо сидеть дольше Брежнева, нет ничего расистского, и межнациональной розни никакой нет, и экстремистского характера тоже это все не несет, так что ни в коем случае я не нарушаю этот закон и собираюсь продолжать призывать людей», — заявила оппозиционер.

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