Политика
Источник: CNN
09:42, 22 Апреля 2017 Версия для печати

ФБР подозревает экс-советника Трампа в связи с разведкой РФ

СМИ сообщили, что российская разведка пыталась использовать советников Трампа для вмешательства в выборы в США.

По данным телеканала CNN, который ссылается на источники в американском правительстве, Россия якобы привлекала агентов разведки к вмешательству в исход выборов президента. К такому выводу пришли сотрудники ФБР, изучающие дело о влиянии, которое Россия якобы оказала на ход предвыборной кампании в Штатах.

По их мнению, для своих целей российские разведчики могли использовать приближенных Трампа. Как передает CNN, спецагенты пытались наладить отношения с советниками республиканца. По данным ФБР, в их числе оказался Картер Пейдж, которого Трамп представлял как своего советника по внешней политике.

Как уточнил источник CNN, сам Пейдж мог не знать о том, что контактирует с российскими агентами.

Сам политик никогда не скрывал, что имеет многочисленные деловые связи с Россией и является держателем акций «Газпрома». Однако связи с российскими спецслужбами Пейдж отрицал.

ФБР обратило внимание на Пейджа после того, как летом 2016 года он выступил с речью в Российской экономической школе, где жестко раскритиковал политику Вашингтона в отношении России и выступил против санкций и Холодной войны.

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