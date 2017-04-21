"Володин в "списке преемников" – на предпоследнем месте"

Политолог раскрыл связь между слухами о президентстве Володина и «враждой» между Госдумой и администрацией Путина.

На днях разговоры о том, что спикер Госдумы Вячеслав Володин может занять президентское кресло в 2018 году, возобновились с новой силой. Поводом для этого послужило письмо, которое сенатор Франц Клинцевич якобы адресовал председателю Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (ОООИВА) Андрею Чепурному. Выступая на заседании оргкомитета «Победа», Чепурной пожаловался Владимиру Путину, что Клинцевич угрожал ему и другим активистам движения, запугивая их приходом Володина к власти.

«В этом письме Клинцевич указывает Володина в качестве правопреемника президента Российской Федерации, а устно звонит и пугает в регионах наших членов организации, руководителей, чиновников, говоря, что скоро будет президентом Володин, наделит необъятными полномочиями Клинцевича и Клинцевич всех неугодных просто закатает и закопает живьем в могилу», — пожаловался Чепурной.

В ответ на это Путин с улыбкой заявил, что преемника главы государства «определяет только российский народ в ходе демократических выборов».

Sobesednik.ru решил разобраться, почему слухи о грядущем президентстве спикера Госдумы всё чаще выходят за пределы кремлевских кулуаров.

По мнению руководителя «Политической Экспертной группы» Константина Калачева, повышенное внимание к персоне Володина как возможного преемника Путина раздуто средствами массовой информации.

— Мне интересно, почему именно в отношении Володина эти разговоры воспринимаются наиболее болезненно? — размышляет политолог. — Ведь о возможности того, что кто-то станет преемником Путина, говорилось немало. Назывался и нынешний тульский губернатор [Алексей Дюмин], и министр обороны страны [Сергей Шойгу], и мэр города Москвы [Сергей Собянин]. Если мы посмотрим на количество слухов и всякого рода инсинуаций по поводу того, кто будет «августейшим» после Путина, то фамилия Володин там будет занимать предпоследнее место. На первом месте будут совсем другие люди. Но почему-то это не вызвало такого интереса СМИ.

— Почему все обратили внимание именно на Володина?

— Я думаю, по той простой причине, что СМИ сейчас пытаются найти признаки конфликта между руководством Администрации президента и руководством Государственной думы. С учетом разницы в стиле двух команд, средства массовой информации с большим энтузиазмом пытаются найти признаки какого-то противостояния или ущемления интересов либо одних, либо других. Мне кажется, что это сенсация на пустом месте.

— Что можете сказать по поводу обвинений Чепурного в адрес Клинцевича?

— Надо отдать должное Чепурному, который очень красиво смог подать тему, связав Клинцевича с Володиным. Внутри ветеранского афганского движения есть конфликт, известный давно — это ни для кого не новость. Что Клинцевич может что-то брякнуть — никто не удивляется, потому что все знают, что сенатором он стал не потому, что он какой-то супермегаинтеллектуал. В общем, я не вижу в этом никакой сенсации.

Единственное, что в этой ситуации мне интересно — это утверждение Клинцевича о том, что графологическая экспертиза разберется [в том, что письмо — подделка]. У меня возникает вопрос: он что, до сих пор пишет письма гусиным пером на бумаге? А все остальное — изящная интрига.

В принципе, ничего в этом сенсационного нет, потому что мысль о том, кто будет после Путина, приходит в голову многим. И, как я уже сказал, Володин здесь точно не главный фигурант, есть и другие люди. Комментарии экспертов по поводу того, что Путин выращивает себе преемника из числа губернаторов, как-то проходят незамеченными — а тут вдруг такой взрыв. Это связано исключительно с отношениями АП и Госдумы, больше ни с чем, — говорит Константин Калачев.

Как отмечает эксперт, «если Владимир Путин человек подозрительный и хочет уничтожить своего политического конкурента», один из вариантов сделать это — обозначить такого политика «в качестве того, кто хочет поперек батьки в пекло залезть — то есть стать президентом, не согласовав этот вопрос с первым лицом».

— Путин, мне кажется, очень изящно ответил по поводу народа как источника власти. Кстати, судя по выражению лица, он выслушал [слова Чепурного] не без удовольствия. Вот такая вот византийская политика! Я думаю, что никаких серьезных последствий это не будет иметь ни для Клинцевича, ни тем более уж для Володина, — заключил Калачев.

Председатель правления Центра политических технологий Борис Макаренко, в свою очередь, не разделил мнение коллеги об «изящности» тактики Чепурного, обвинив участников конфликта в использовании «грязных приемов»:

— Не хочу я грязные, некорректные приемы комментировать. Сводят счеты, господи! Два человека не поделили льготы и закладывают друг друга, [бьют] оппонента по самому больному месту. А вот когда захотелось распоряжение льготами отнять, то и вылезло из кулуаров. Вот и всё! — отрезал политолог.