Политика
Источник: The Guardian
07:54, 21 Апреля 2017 Версия для печати

В Европарламенте допустили отмену Brexit после выборов в Британии

Председатель Европарламента Антонио Таяни допустил, что итоги референдума о Brexit могут быть пересмотрены.

Антонио Таяни в интервью The Guardian заявил о том, что решение Британии о выходе из Евросоюза может быть пересмотрено после того, как в стране пройдут парламентские выборы.

«Если Великобритания после выборов захочет отменить действие 50 статьи [Лиссабонского соглашения, запускающей процесс переговоров о прекращении членства страны в ЕС], процедура будет очень простой, — сказал председатель Европарламента. — Если Лондон захотел бы остаться, это было бы выгодно всем. Я был бы счастлив».

Кроме того, он добавил, что «последнее слово» остается за государствами-членами Евросоюза.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о досрочных выборах в парламент страны. По ее словам, в связи с приближающимися переговорами по Brexit правительство должно быть максимально сильным.

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