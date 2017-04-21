США могут арестовать Джулиана Ассанжа из-за помощи Сноудену

Минюст США нашел способ выдвинуть обвинения против основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа для его ареста.

Как сообщает CNN со ссылкой на неназванные источники, Министерство юстиции США решило предъявить Джулиану Ассанжу обвинения в шпионаже и краже государственной собственности. Ранее американские власти сомневались в том, что могут выдвинуть подобные обвинения, так как Первая поправка к Конституции гарантировала Ассанжу свободу слова, а вслед за Wikileaks секретную информацию опубликовали многие СМИ.

Однако сейчас, как сообщает телеканал, у США появилась информация, что Wikileaks помогала бывшему агенту ЦРУ Эдварду Сноудену публиковать секретные материалы АНБ. В связи с этим Ассанжа хотят обвинить в соучастии в их похищении и получить ордер на его арест.

Директор ФБР Джеймс Коми также добавил, что Первая поправка не распространяется на Ассанжа, так как он не является гражданином США.