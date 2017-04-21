Песков ушел от ответа на вопрос о войсках РФ на границе с КНДР

Дмитрий Песков отреагировал на сообщения СМИ о стягивании российских войск к границе с КНДР.

20 апреля британская газета Daily Mail на своем сайте сообщила о том, что глава РФ Владимир Путин якобы отдал приказ отправить дополнительные отряды военных и боевую технику на границу с Северной Кореей. Как утверждает издание, причиной этого стали опасения российских властей по поводу большого числа беженцев, которые могут хлынуть в Россию в случае ядерного удара по КНДР со стороны США.

В своей статье журналисты Daily Mail сослались на две видеозаписи, где видно, как боевая техника перемещается по железной дороге, а также пролетает военный вертолет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя данное сообщение, заявил, что не в праве разглашать подобные сведения.

«Вопросы дислокации войск внутри страны не относятся к категории публичных», — цитирует Пескова РИА «Новости».