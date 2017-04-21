Михаил Осокин: Вражеские продукты против дружественных цен

В Омской области уничтожено более трех тонн киви из Италии

Обозреватель Sobesednik.ru Михаил Осокин – о фрукте киви, угодившем под российские контрсанкции.

«Бей киви – спасай Россию!» – так выглядят сообщения из Омской области о новой победе над западными фруктами.

Местные чиновники объявили, что уничтожено более трех тонн киви из Италии.

Это описывается как важная политическая акция: «В соответствии с указом президента о применяемых для обеспечения безопасности РФ экономических мерах партия санкционных фруктов была уничтожена механическим путем».

Заголовки в теленовостях звучат эпически, почти библейски: «Очистительный огонь – еще одна партия запрещенных товаров из ЕС уничтожена». Некоторые чиновники так увлеклись, что пытались отбирать продукты и у туристов на границе, хотя в указе президента о ликвидации санкционки говорилось: это не касается того, что ввозят физические лица для своих нужд.

Михаил Осокин Фото: Андрей Струнин / «Собеседник»

Власти заявляют, что уничтожение иностранной еды поможет успешному развитию нашей экономики. Только вот почему-то в итоге Россия в 3,5 раза опередила Евросоюз по темпам роста цен на продукты. А как же тогда быть с тем, что нам все время говорили, будто запрет ввозить в Россию западную еду страшно ударит по Европе и это мы так наказываем ЕС? Судя по статистике, российские власти скорее наказали собственных граждан.

Остается надеяться, что взамен запрещенных западных продуктов что-нибудь хорошее изобретут наши ученые. Например, кандидат физико-математических наук Владимир Захватаев из Сибирского университета заявил, что нашел новый способ улучшения качества еды. Он говорит, что вычислил влияние фаз луны на вкус продуктов.

Правда, другие ученые обвинили его в лженаучности, но Захватаев знает, как грамотно отбиваться: «Оппоненты замахиваются... на нашу... историю и национальную гордость».