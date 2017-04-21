СК просят проверить "черную кассу" ФБК; "Альфа-банк" не комментирует

Пикетчики из движения «Антимайдан», одним из основателей которого является депутат Саблин, протестуют против Навального

Депутат Госдумы попросил Следственный комитет проверить сведения о «тайных» счетах директора ФБК Романа Рубанова.

18 апреля на портале InfoTrader появилась публикация, в которой содержится якобы присланная хакерами информация о счетах директора ФБК Романа Рубанова. Согласно статье, соратник Алексея Навального владеет десятью счетами в «Альфа-банке», данные о которых не были отражены в официальных финансовых отчетах фонда. По данным сайта, за несколько лет на счета Рубанова поступило свыше 25 миллионов рублей. Эти деньги, как пишет издание, поступали «от неизвестных отправителей». К статье авторы прикрепили документ, в котором кроме данных о счетах Рубанова раскрываются персональные данные многих оппозиционных активистов, на счета которых якобы осуществлялись переводы. Авторы статьи полагают, что данные средства представляют собой «черную кассу» Навального.

Как передает ТАСС, депутат Госдумы Дмитрий Саблин попросил Следственный комитет проверить сведения о крупных суммах, якобы оказавшихся в распоряжении директора ФБК. В письме, адресованном главе ведомства Александру Бастрыкину, парламентарий обратил внимание на то, что деньги поступали как в рублях, так и в иностранной валюте. По его мнению, полученные от неизвестных благодетелей деньги Рубанов перечислял другим оппозиционерам, которые поддерживают Навального.

«В связи с опубликованными в ряде средств массовой информации сведениями прошу вас провести проверку упомянутых в СМИ фактов незаконного получения средств директором Фонда борьбы с коррупцией и соратником Алексея Навального Романом Рубановым», — заявил депутат в своем письме.

В своем письме главе СК Саблин попросил провести проверку «фактов незаконного получения средств», а также выяснить, выплачивал ли Рубанов налоги с переведенных ему средств.

Sobesednik.ru связался с «Альфа-банком», чтобы проверить достоверность документа, который сайт InfoTrader называет официальной бумагой финансовой организации (хотя ее оформление вызывает сомнения). Сначала представители пресс-службы организации пообещали разобраться в произошедшем, однако спустя несколько суток после обращения к ним отказались давать комментарии. «К большому сожалению, мы не можем комментировать данный вопрос, потому что это касается банковской тайны. Наши юристы сказали, что мы не можем комментировать данный запрос», — заявили в пресс-службе банка, сославшись на рекомендации юристов и нормы российского законодательства.