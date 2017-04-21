5 главных вопросов о химической атаке и новом витке войны в Сирии

Химическая атака, авиаудары, сотни жертв – война на Ближнем Востоке с участием России разгорается с новой силой.

1. Кто виноват в химатаке в Идлибе?

Применение химического оружия в Хан-Шейхуне до сих пор не имеет объяснения, которое устроило бы всех. Запад обвиняет сирийскую армию, Дамаск все отрицает.

– Асаду это невыгодно, накануне переговоров в Женеве ему совершенно не нужно было прогреметь на весь мир в подобной истории, но факт остается фактом – обвиняют его. Я думаю, это была его роковая ошибка, – прокомментировал Sobesednik.ru представитель оппозиции, глава Комитета поддержки сирийской революции Махмуд Аль-Хамза. – Официально химоружия у Дамаска нет – но можно ли этому верить на 100 процентов? Этот район давно и прочно находится под контролем оппозиции, поэтому сирийской армии нужно любой ценой сломить сопротивление неподдающегося народа.

– Армия Асада наступает, а при наступлении химоружие не применяют. Смысл отвоевывать отравленную территорию с зараженным населением? Чтобы потом долго устранять последствия? – возражает военный эксперт Владимир Евсеев. – Думаю, либо это был случайный удар сирийской авиации по подпольной химлаборатории боевиков, либо мы вообще имеем дело с провокацией, когда во время налета просто взорвали склад с химоружием на земле, чтобы обвинить во всем летчиков. Кстати, есть сомнения, что это вообще был зарин – нервно-паралитический газ, вызывающий очень быструю смерть. После него не побегаешь, как мы видим на видеокадрах, снятых в Идлибе якобы после атаки. Вопросы снимет только инспекция Организации по запрещению химического оружия.

– Точный ответ должно дать тщательное расследование, а пока мы можем судить только по политическим последствиям. Так кому это было выгодно? – рассуждает в разговоре с Sobesednik.ru бывший вице-премьер Сирии Кадри Джамиль. – В Женеве как раз начался 5-й раунд переговоров, которые могли бы завершиться успешно, если бы не «химический» инцидент. А выгоден он был силам, которые хотят продолжения сирийского кризиса.

2. Зачем Америка ударила «Томагавками» по Сирии?

– 59 ракет «Томагавк» – звучит внушительно, но на самом деле с военной точки зрения удар был малоэффективный. А вот с политической точки зрения он прекрасно вывел Трампа из затруднительного положения, когда его со всех сторон обвиняют в сотрудничестве с Москвой. После этого удара ему и его сторонникам будет что возразить, – уверен Кадри Джамиль.

– Влияла ли его дочь Иванка на принятие решения или нет – неизвестно, это скорее анекдот, но, по моим данным, Трампу было представлено три сценария этого налета и он выбрал самый легкий по последствиям. Это был символический удар, смысл которого не в том, чтобы нанести как можно больше разрушений, а в том, чтобы послать намек режиму Асада, Ирану и России: мы вернулись и будем действовать по-своему, – говорит Махмуд Аль-Хамза.

– Об ударе «Томагавками» Трамп сообщил китайскому коллеге Си Цзиньпину за совместным ужином, и это явно не совпадение, это сигнал, – считает Владимир Евсеев. – После этого Китай воздержался от голосования по Сирии, а не поддержал вето России, как предполагалось изначально. Вторая цель была – ослабить российско-турецкое сотрудничество.

3. Что будет с Башаром Асадом?

– Америка недвусмысленно дает понять: семья Асада должна уйти и России хватит его покрывать. Сам Асад нередко выходит в эфир из Дамаска, но где реально он находится, никто не знает. Основные решения он точно не принимает единолично, много инициативы принадлежит иранцам, «Хезболле», России... Асад сейчас скорее формальная фигура, – полагает Махмуд Аль-Хамза.

Асад нередко выходит в эфир из Дамаска, но где реально он находится, никто не знает Фото: Global Look Press

– Хотеть не значит жениться. Желание противников Асада устранить его от власти в этом году точно не сбудется, он останется президентом на тот период, пока идет война, – уверен Владимир Евсеев. – России он нужен как союзник в борьбе с радикалами, да и после – с ним достигнуты договоренности о наших базах Хмеймим и в Тартусе, это серьезное укрепление российских позиций на Ближнем Востоке.

– Это решать самим сирийцам – и только им! – настаивает Кадри Джамиль. – Дело не в личности – Асад или не Асад, важно остановить кровопролитие и затем начать политические, экономические преобразования, и все эти вопросы должны обсуждаться между самими сирийцами.

4. Ждать ли обострения ситуации?

– Обострение есть, но до третьей мировой, как пугают, все же не дойдет, – прогнозирует Махмуд Аль-Хамза.

– Я думаю, самый пик напряженности уже пройден, – полагает Владимир Евсеев. – Визит Тиллерсона доказал намерение США договариваться, а не усу-гублять. Напряжение должно начать спадать. Думаю, сейчас новых ударов не стоит ждать. И новых санкций для России – тоже. Усилия будут направлены на восстановление меморандума, по которому Россия гарантирует безопасность полетов США в Сирии. После ракетного удара Америки Россия приостановила действие этого документа и уже ничего не гарантирует. Насколько мне известно, Бельгия, например, после этого отказалась выполнять полеты в Сирию.

– За военным обострением всегда идет продвижение политического процесса, – верит Кадри Джамиль.

5. Есть ли выход из «сирийского тупика»?

– 2254 – резолюция Совета Безопасности ООН. Это выход, который был, есть и будет, другого нет. Остальное приведет к кровопролитию и ухудшению ситуации, – категоричен Кадри Джамиль.

Согласно этому документу, Башар Асад и выступающие против правительственных войск оппозиционеры должны приступить к переговорам, разработке новой конституции страны, объявить президентские выборы, создать «легитимное, инклюзивное и светское правительство».

– Нужен переходный орган власти, который в общих чертах устроит всех и тем самым остановит противостояние, – считает Махмуд Аль-Хамза.

– Ситуация пока кардинально не изменилась, – констатирует Владимир Евсеев. – У радикалов достаточно сил, о чем свидетельствует захват провинции Хама. Выход – в укреплении российско-американского сотрудничества с целью освобождения Сирии от армии фанатиков. Сейчас мяч на поле США, но нужны как минимум недели, чтобы снять все взаимные озабоченности и вопросы.